Son Dakika: İspanya'da sahil dinlenme tesisinde büyük yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: İspanya'da sahil dinlenme tesisinde büyük yangın

Gelen son dakika haberlerine göre İspanya'da sahil dinlenme tesisinde büyük yangınİspanya, (DHA)- İspanya'nın Marbella kentinin güneybatısındaki bir sahilin dinlenme tesisinde yangın çıktı.

30.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 30.08.2020 16:41

İspanya'da sahil dinlenme tesisinde büyük yangın

İspanya, (DHA)- İspanya'nın Marbella kentinin güneybatısındaki bir sahilin dinlenme tesisinde yangın çıktı. Yüzlerce turistin tahliye edildiği yangında tesis kullanılmaz hale geldi. Yangın ve yaşanan panik anları sosyal medyada paylaşıldı.

Yangın, İspanya'nın Marbella kentinin güneybatısındaki Estepona kasabasında bulunan Purobeach adlı dinlenme tesisinde çıktı. Turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri olduğu belirtilen tesis, yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Yangın çıkan tesiste bulunan eski futbolcu Alan Brazil, İngiliz medyasında yaptığı açıklamada, 'Başta mangal sandık ancak turistler kaçışmaya başladı ve çalışanlar dışarıya çıkmamızı söyledi. İnsanlar güvenli bir noktaya koşuyordu korkunçtu. Binanın çatısı sazdan yapıldığı için yangın çok hızlı yayıldı. Buraya çok sık geliyorum ve böyle bir yangına şahit olmak gerçekten üzücü. Herkesin sağ salim kurtulması bir mucize' dedi. Yangına 30 itfaiye personeli ve 3 yangın söndürme helikopteri müdahale etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: İspanya'da sahil dinlenme tesisinde büyük yangın

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi Yaşam
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Spor
Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı Ekonomi
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti Güncel
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
Adıyla dikkat çeken Çıplak köyün sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki Yaşam
Adıyla dikkat çeken Çıplak köyün sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi Yaşam
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, 'Şeytana uydum' dedi
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, "Şeytana uydum" dedi
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Yunanistan, 30 Ağustos'un yıl dönümünde 2 km uzağımızdaki adaya asker çıkardı
Yunanistan, 30 Ağustos'un yıl dönümünde 2 km uzağımızdaki adaya asker çıkardı
Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı
Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, canlı yayında bayıldı
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, canlı yayında bayıldı
Meis Adası karşısında teknelerle 30 Ağustos kutlaması yapıldı
Meis Adası karşısında teknelerle 30 Ağustos kutlaması yapıldı
Babasının gözaltına alındığını söyleyerek tehdit ettiği çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı
Babasının gözaltına alındığını söyleyerek tehdit ettiği çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına 'vur' emri verildi
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi
Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'yu kadrosuna katmaya çok yakın
Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'yu kadrosuna katmaya çok yakın
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Alişan Demet Şener Demet Akalın Mustafa Sandal
Spor Caner Erkin Metin Oktay Sinan Gümüş Mauricio Lemos Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Futbolcu Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son Dakika: İspanya'da sahil dinlenme tesisinde büyük yangın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 16:41:08. #1.14#
title