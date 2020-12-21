Son dakika: İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek

21.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:08
Son dakika: İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek

Son dakika spor haberine göre İSPANYA'da rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.

İSPANYA'da rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.

2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası kapsamındaki karşılaşmalar için bulunduğu İspanya'nın Las Palmas şehrinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla bugün Türkiye'ye getirilecek.

Ambulans uçağın İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Las Palmas kentinden TSİ 18.00'de hareket etmesi ve gece saat 02.00 civarında İstanbul'a inmesi öngörülüyor.

Nedim Özbey, İspanya'nın Las Palmas şehrinde 16 Aralık akşamı geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumunu yakından takip ettiği 65 yaşındaki Nedim Özbey'in, tarifeli uçağa binmesi risk taşıdığı için, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi. Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülseli Kenarlı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Engin Altay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Merve Dizdar Serdar Ortaç Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Umut Bulut Fatih Terim Samet Aybaba Ali Şansalan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:18:17. #1.15#
title