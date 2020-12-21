Son dakika... İSPANYA'DA RAHATSIZLANAN BAŞANTRENÖR NEDİM ÖZBEY AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK
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Son dakika... İSPANYA'DA RAHATSIZLANAN BAŞANTRENÖR NEDİM ÖZBEY AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

21.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:16
Son dakika... İSPANYA'DA RAHATSIZLANAN BAŞANTRENÖR NEDİM ÖZBEY AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Edinilen son dakika haberine göre İspanya'da rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.

İspanya'da rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.

2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası kapsamındaki karşılaşmalar için bulunduğu İspanya'nın Las Palmas şehrinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla bugün Türkiye'ye getirilecek.Ambulans uçağın İspanya'nın Kanarya Adalarında bulunan Las Palmas'tan bugün (TSİ) 18.00'da hareket etmesi ve gece 02.00 civarında İstanbul'a inmesi öngörülüyor.

Nedim Özbey, İspanya'nın Las Palmas şehrinde 16 Aralık akşamında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 65 yaşındaki Nedim Özbey'in sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumunu yakından takip ettiği Nedim Özbey'in Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi. Nedim Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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