Son dakika! İspanya'da polisler, itfaiyeciler ve vatandaş Kovid-19 önlemlerine karşı yürüdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! İspanya'da polisler, itfaiyeciler ve vatandaş Kovid-19 önlemlerine karşı yürüdü

07.11.2020 20:11 | Son Güncelleme: 07.11.2020 20:14
Son dakika! İspanya'da polisler, itfaiyeciler ve vatandaş Kovid-19 önlemlerine karşı yürüdü

Gelen son dakika haberlerine göre İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı uygulanan önlemler bir polis derneğinin çağrısıyla protesto edildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı uygulanan önlemler bir polis derneğinin çağrısıyla protesto edildi.

"Özgürlük için Polisler" adıyla yeni kurulan derneğin sosyal medya aracılığıyla yaptığı Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri çağrısına bazı itfaiyeciler, jandarma üyeleri ve bir grup vatandaş destek verdi.

Kent merkezinde toplanan ve meclise kadar yürüdükten sonra eylemlerini İçişleri Bakanlığı binası önünde sonlandıran kalabalık, "özgürlük", "hükümet istifa" sloganları attı.

Polis derneğinin sözcüsü tarafından okunan manifestoda, "Bu gösteriyle polis ve vatandaşı birleştirmek ve tüm İspanyolların haklarını kısıtlayan önlemlere karşı olduğumuzu duyurmak istiyoruz. Hükümetin, vatandaşı korkutmak için jandarma ve polisi kullanmamasını ve bu politikalarını sonlandırmasını talep ediyoruz." denildi.

Yürüyüş sırasında göstericilerin sık sık medyayı "Kovid-19 haberlerini manipüle etmekle" suçladığı ve basın mensuplarını protesto ettikleri de görüldü.

Bu arada, göstericilerden Teresa adlı bir kadın AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bıktık artık. Yavaş yavaş bir diktatörlük uyguluyorlar. Üstelik bunu yaparken bizi korkutmaları için güvenlik güçlerini de kullanıyorlar. Oysa onlar vatandaşa hizmet etmek için çalışıyorlar. Ama bu pandemi sürecinde hem onlara hem de bize kötü muamele ediliyor." şeklinde konuştu.

Kovid-19'dan dolayı 25 Ekim'den itibaren yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında gece sokağa çıkmak yasaklanırken, yerel yönetimlerin aldıkları kararlarla mevcut durumda nüfusun yüzde 93'ünü etkileyecek (43,9 milyon kişi) şekilde serbest dolaşım kısıtlamaları uygulanıyor.

Yürürlükteki tedbirlerle günlük yeni vaka sayılarını azaltmayı hedefleyen sol koalisyon hükümeti, daha sert önlemler almadan önce mevcut uygulamaların sonuçlarını görmek için 2-3 hafta beklenmesi gerektiğini savunuyor.

Sağlık Bakanlığının dün açıkladığı son verilere göre, toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 328 bin 832'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 833'e yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

İlgili Haberler

Son dakika haber: Cizre'de 'denetim ekipleri' Kovid-19'a karşı kontrolleri artırdı
Son dakika haber: Cizre'de "denetim ekipleri" Kovid-19'a karşı kontrolleri artırdı
İspanya'da son 24 saatte 23 bin 580 yeni Covid-19 vakası
İspanya'da son 24 saatte 23 bin 580 yeni Covid-19 vakası
Kovid-19'a karşı Çin'de geliştirilen aşının İbni Sina Hastanesi'nde gönüllülere uygulaması başladı (1)
Kovid-19'a karşı Çin'de geliştirilen aşının İbni Sina Hastanesi'nde gönüllülere uygulaması başladı (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Varank Emmanuel Macron
Magazin Halil Sezai Demet Evgar Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mehmet Topal Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kız Kasım Beşiktaş Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! İspanya'da polisler, itfaiyeciler ve vatandaş Kovid-19 önlemlerine karşı yürüdü - Madrid
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 20:24:20. #1.15#
title