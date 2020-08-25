Son dakika! İspanya'da Kovid-19 ile mücadele çalışmalarına asker de destek verecek
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Son dakika! İspanya'da Kovid-19 ile mücadele çalışmalarına asker de destek verecek

Son dakika haberi: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, son dönemde hızlı artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı verilen mücadeleye, olağanüstü hal (OHAL) döneminde olduğu gibi yeniden askerin destek vereceğini bildirdi.

Son dakika! İspanya'da Kovid-19 ile mücadele çalışmalarına asker de destek verecek
25.08.2020 16:49 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:49

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, son dönemde hızlı artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı verilen mücadeleye, olağanüstü hal (OHAL) döneminde olduğu gibi yeniden askerin destek vereceğini bildirdi.

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra basına açıklama yapan Sanchez, ülkedeki 17 özerk yönetimden talep gelmesi halinde Silahlı Kuvvetlerin Kovid-19 ile mücadele çalışmalarına katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Sanchez, ilk aşamada 2 bin askerin görevlendirileceğini kaydetti.

İspanya'da, 14 Mart-21 Haziran tarihleri arasında Kovid-19'dan dolayı ülke genelinde uygulanan OHAL döneminde de katkı veren askerler, özellikle büyük kentlerin giriş ve çıkışlarında, hastane, havaalanı, tren istasyonlarında kontrol ve güvenlik aşamasında görev almışlardı.

Başbakan Sanchez, Kovid-19'dan dolayı bölgelerinde OHAL ilan etme ihtiyacı duyan özerk yönetimlerin, bu taleplerini meclise getirebileceklerini de ifade etti.

Sanchez, OHAL'in sadece "eve kapanma, seyahat kısıtlaması" anlamına gelmediğini vurguladı.

Kovid-19 salgını ile ilgili verileri "kötü ve endişe verici" olarak nitelendiren Sanchez, "Alınacak yeni önlemlerle, teknolojik yardımlar ve ek insan kaynağıyla bu eğriyi aşağıya indireceğiz. Kovid-19 verileri, sosyal ve ekonomik hayatımızı yine durduracağı korkusu yaratmamalı." dedi.

Başbakan Sanchez, telefonlardaki "Kovid Radar" uygulamasını teşvik ettiklerini dile getirerek, "Teknoloji hayat kurtarabilir ve atılacak ilk adım Kovid Radar uygulamasını telefonlarına indirmek olabilir. Şimdiden 7 özerk yönetimde bu uygulama kullanılıyor. Bu, salgının yayılmasını yüzde 30 azaltılmasına yardımcı olabilir." şeklinde konuştu.

Kovid-19'a karşı mücadelede "birlik ve sükunet" çağrısı yapan Sanchez, eylül ayında başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılında okulların "Kovid-19'a karşı en güvenli yer olacağını" ileri sürdü.

İspanya'da dün açıklanan son verilere göre Kovid-19'da toplam vaka sayısı 405 bin 436 olurken, salgından şimdiye kadar 28 bin 872 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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