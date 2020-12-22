Son dakika: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 260 kişi öldü
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Son dakika: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 260 kişi öldü

22.12.2020 21:01 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:04
Son dakika: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 260 kişi öldü

Son dakika haberi: İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı son 24 saatte 260 kişinin öldüğü ve 10 bin 654 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı son 24 saatte 260 kişinin öldüğü ve 10 bin 654 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 260 arttı.

Bakanlık, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının son 7 günde 658 artışla 49 bin 520'ye çıktığını belirtti.

Ayrıca toplam vaka sayısının son 24 saatte 10 bin 654 artışla 1 milyon 829 bin 903'e çıktığı kaydedildi.

Mevcut durumda İspanya genelinde her 100 bin kişide Kovid-19 vakası tespit edilenlerin sayısı 236 olarak açıklandı. Avrupa Birliği 250'nin üstünde olan yerleri "riskli bölge" olarak tanımlıyor.

Kovid-19 nedeniyle 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

Yeni vakalardaki artışların tekrar yükselmeye başlamasından dolayı bazı özerk yönetimler, Noel ve yılbaşında tedbirlerin gevşetilmesi planlarını iptal ederek restoranların çalışma saatlerinin kısıtlanması gibi ek önlemler açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Salvador İlla da Pfizer-BioNTech aşısının 27 Aralık'tan itibaren İspanya'da kullanılmaya başlanacağını duyurmuştu.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 436 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 254'e, toplam vaka sayısı 378 bin 656'ya çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 7 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilirken halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Portekiz hükümeti, ilk aşamada 22 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını ve aşılamaya ocak ayında başlanacağını açıklamıştı.

Hükümet, 1200 sağlık merkezinde ücretsiz vurulacak aşıların zorunlu olmadığını da duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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