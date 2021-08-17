Son dakika... İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 144 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika... İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 144 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 144 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 144 kişi hayatını kaybetti ve 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 144 kişi hayatını kaybetti ve 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, Kovid-19'dan kaynaklanan ölüm ve yeni vaka sayıları yüksek düzeyde olsa da her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayılarında düşüş yaşandı.

Salgının başlangıcından bu yana ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı son 24 saatte 14 bin 336 artışla 4 milyon 733 bin 602'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 144 artışla 82 bin 739'a çıktı.

Son 14 gün esas alınarak verilen her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı dün 415 iken, bugün 398'e geriledi.

Mevcut durumda 1907'si yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 191 Kovid-19 hastası tedavi ediliyor.

Aşılama süreci

Kovid-19'da aşılama sürecinde son verilere göre, aşı süreci tamamlananların sayısı 29 bin 968 bin 303 olurken; bu ülke nüfusun yüzde 63,2'sine denk geliyor.

Başbakan Pedro Sanchez, 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 18 Ağustos'a denk gelecek şekilde, 100 günde nüfusun yüzde 70'inde aşılanmanın tamamlanacağı hedefini belirlediklerini duyurmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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