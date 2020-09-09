Son Dakika: İspanya'da denize giren Covid-19 hastası kadına gözaltı
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Son Dakika: İspanya'da denize giren Covid-19 hastası kadına gözaltı

Son dakika gündem haberi... İspanya'nın San Sebastian kentinde yeni tip korona virüs (Covid-19) hastası olmasına rağmen bir kadın, cankurtaran olarak çalıştığı sahilde denize girdi.

Son Dakika: İspanya'da denize giren Covid-19 hastası kadına gözaltı
09.09.2020 00:08 | Son Güncelleme: 09.09.2020 00:13

İspanya'nın San Sebastian kentinde yeni tip korona virüs (Covid-19) hastası olmasına rağmen bir kadın, cankurtaran olarak çalıştığı sahilde denize girdi. Söz konusu kadın, iş arkadaşlarının ihbarda bulunduğu polisler tarafından gözaltına alındı.

İspanya'nın San Sebastian kentindeki La Zurriola sahilinde can kurtaran olarak çalışan yeni tip korona virüs (Covid-19) hastası bir kadın, sörf yapmak için denize girdi. Kadının mesai arkadaşları ise polisi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine gelen koruyucu kıyafetli polis memurları, korona virüs hastası kadını denizden çıkması için uyardı. Kadın denizden çıkarılarak gözaltına alındı.

Kadının Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 bin 500 Euro'ya (48 bin 482 TL) kadar para cezasına çarptırılması bekleniyor. Ayrıca ülkede korona virüs hastası bir kişinin başka bir kişiye korona virüs bulaştırdığının tespit edilmesi durumunda kesilen cezanın 100 bin Euro'dan fazla olduğu ifade ediliyor. - MADRİD

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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