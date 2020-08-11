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Son Dakika: İSO'nun desteklediği meslek liselerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Gelen son dakika haberine göre Bu yılki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, Türkiye genelinde meslek liselerinin doluluk oranının yüzde 96,64 olurken, İstanbul'da İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından desteklenen 35 meslek lisesinin doluluk oranı da yüzde 100'e ulaştı.

Son Dakika: İSO'nun desteklediği meslek liselerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
11.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:17

Bu yılki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, Türkiye genelinde meslek liselerinin doluluk oranının yüzde 96,64 olurken, İstanbul'da İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından desteklenen 35 meslek lisesinin doluluk oranı da yüzde 100'e ulaştı.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İSO'nun geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzaladığı Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde yönetiminde bulunarak desteklediği 35 meslek lisesine, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri sırasında gençlerden yoğun bir ilgi gerçekleşti. İSO'nun desteğindeki 35 okulun tümünde ise başarı yüzdesi geçen yıla göre artış kaydetti.

Açıklamada, İSO'nun, MEB ile bir buçuk yıl önce imzaladığı Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde İstanbul'da Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu'ndaki toplam 35 meslek okulu ve 5 güzel sanatlar lisesi ile iş birliği yaptığı belirtildi.

İSO'nun, MEB öncülüğünde ülke için büyük ve ulvi bir görev üstlenerek meslek liselerini eski saygın ve nitelikli günlerine hızla kavuşturmak yönünde büyük emek sarf ettiği kaydedilen açıklamada, odanın 20 bini aşkın üyesiyle birlikte okullarda oluşturduğu ortak yönetim modeliyle öğrencileri geleceğe hazırladığı ifade edildi.

Açıklamada, İSO himayesindeki birçok mesleki okulun cerrahi maske ve siperlikli maskeden medikal tulum ve önlüğe, dezenfektandan çamaşır suyuna kadar, öncelikli ihtiyaç alanlarında üretim yaptığı ve ayrıca cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, üç boyutlu yazıcı gibi yüksek teknoloji ürünleri geliştirdiği aktarıldı.

"Yeni neslin sanayiye ve mesleki eğitime ilgisi, güvenli geleceğimizin garantisi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ülke genelinde mesleki eğitime talebin geçen yıla göre yüzde 40 arttığını hatırlatarak gelişmelerden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bahçıvan, okullara verdikleri desteğin sonuçlarını böylesine yoğun bir ilgiyle gördükleri için son derece mutlu olduklarını belirterek, "Desteklediğimiz okulları tercih eden öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ederiz. Bu ilgi devam ettiği sürece sanayicilerimizin de gelecek dönemlerde bu okullarımıza olan ilgi ve desteği artarak devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

MEB ile iş birliği içinde, sanayiciler olarak büyük bir motivasyonla ve tüm imkanlarını seferber ederek meslek liselerinin yeniden tercih edilir, saygın birer eğitim kurumu olmalarının yolunu oluşturduklarını belirten Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl okul tercihlerinde yüzde 100'e yakın doluluk yakalamıştık. Bu yıl da aynı yoğun talebi görmek bizleri çok mutlu etti. Yüzde 100 doluluğun yanında, yönetiminde bulunarak desteklediğimiz 35 okulun tümünün LGS başarı yüzdesinin geçen yıla göre artması hepimiz için gurur verici oldu. Gençlerin mesleki eğitime giderek artan talebi, biz sanayicilerin motivasyonunu artıran en önemli unsur. Yeni neslin sanayiye ve mesleki eğitime ilgisi, güvenli geleceğimizin garantisi."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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