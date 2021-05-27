Son dakika... İşlettiği tostçuda silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada
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Son dakika... İşlettiği tostçuda silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada

Son dakika... İşlettiği tostçuda silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, işlettiği tostçu dükkanında silahlı saldırıya uğrayan ve yaralanan F.D. (36), hastaneye kaldırıldı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, işlettiği tostçu dükkanında silahlı saldırıya uğrayan ve yaralanan F.D. (36), hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Topçuasım Mahallesi 3402 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, F.D.'nin işlettiği tostçu dükkanına ismi öğrenilemeyen motosikletli bir şüpheli geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkarken, F.D.'ye tabancayla ateş eden şüpheli, arkadaşının hazırda beklettiği motosikletin arkasına binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kanlar içerisinde yığılan F.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan, silah saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin F.D.'ye tabancayla ateş ettiği ve olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.


Son dakika... İşlettiği tostçuda silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan

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