Son dakika... İslam İşbirliği Teşkilatının 8. Kadın Bakanlar Danışma Konseyi Mısır'da toplandı
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Son dakika... İslam İşbirliği Teşkilatının 8. Kadın Bakanlar Danışma Konseyi Mısır'da toplandı

Son dakika... İslam İşbirliği Teşkilatının 8. Kadın Bakanlar Danışma Konseyi Mısır'da toplandı
Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 8. Kadın Bakanlar Danışma Konseyi, 57 ülkenin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de toplandı.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 8. Kadın Bakanlar Danışma Konseyi, 57 ülkenin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de toplandı.

Mısır medyasında yer alan haberlerde, toplantının, kadın bakanlar, ilgili uluslararası konseyler ve devlet kurumlarının katılımıyla "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemi ve sonrasında toplumsal cinsiyet eşitliği kazanımlarının korunması ve kadınların güçlendirilmesi" sloganıyla başladığı belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, toplantı öncesi yaptığı açılış konuşmasında, "Mısır önümüzdeki iki yıl boyunca önderlik edeceği Kadın Bakanlar Danışma Konseyinde, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine, terörizm ve aşırıcılığın kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerinin engellemesine ve bu konularda mücadele etmeye çalışacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan İİT Genel Sekreteri Yusuf bin el-Useymin de kadınların siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara katılımının teşvik edilmesinin bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Useymin ayrıca, İİT'nin "İslam alemine ve tüm dünyaya ılımlı İslam'ın kadınlara değer verdiği ve kadınların her alanda etkili bir ortak olduğu" mesajını vermeye çalıştığını kaydetti.

Mısır'daki 8. Kadın Bakanlar Danışma Konseyi toplantısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katılım gösterdi.

İİT Kadın Bakanlar Danışma Konseyi son olarak 3 Aralık 2018'de Burkina Faso'da toplanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat

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