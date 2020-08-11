Son dakika... İslahiye'de orman yangını; 5 dönüm alan kül oldu Son dakika haberleri... İslahiye'de orman yangını; 5 dönüm alan kül olduGAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İslahiye'de orman yangını; 5 dönüm alan kül oldu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sardığı 5 dönümlük alan, zarar gördü.

İslahiye'nin Hürriyet Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, öğleden sonra henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı 5 dönümlük alan, kül oldu.

Kaynak: DHA