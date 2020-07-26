Son Dakika: İslahiye'de jandarmadan bayram öncesi yol denetimi
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Son Dakika: İslahiye'de jandarmadan bayram öncesi yol denetimi

Son dakika güncel haberine göre İslahiye ilçesinde yaklaşan Kurban bayramı öncesi jandarma ekipleri yol denetimi yaptı.

26.07.2020 14:16 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:31

İslahiye ilçesinde yaklaşan Kurban bayramı öncesi jandarma ekipleri yol denetimi yaptı.

Kurban Bayramı öncesi tedbirlerini artıran İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İslahiye-Hatay Karayolunda uygulama yaptı.

Uygulamada yeni tip koronovairüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sürücü ve beraberindekilerin ateşleri ölçen ve GBT sorgusu yapan ekipler, zaman zaman araçlarda da arama yaptı.

Ekipler, sosyal mesafe ve maske kullanımını da denetlerken sürücü ve beraberindekileri kurallara uymaları hususunda da uyardı.

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Son Dakika: İslahiye'de jandarmadan bayram öncesi yol denetimi

Kaynak: AA

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