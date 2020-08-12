Son dakika... İskoçya'da raydan çıkan yolcu treni devrildi 3 kişi öldü
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Son dakika... İskoçya'da raydan çıkan yolcu treni devrildi 3 kişi öldü

Son dakika gündem haberine göre İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika... İskoçya'da raydan çıkan yolcu treni devrildi 3 kişi öldü
12.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:33

İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

BBC News'in haberine göre, Aberdeen'den Glasgow'a giden yolcu treni Stonehaven kasabası yakınlarında raydan çıktı.

Trenin 4 vagonu devrildi.

Olay üzerine bölgeye bir hava ambulansı olmak üzere 30 acil durum aracı sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 1 makinistin ve 2 yolcunun hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Olayın, Stonehaven yakınlarındaki Carmont'ta şiddetli yağış nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kazanın ciddi olduğunu, kendisine ulaşan raporlara dayanarak büyük bir olayla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İngiliz Ulaşım Polisi, Ulusal Tren Ağı ve demiryolu işçileri, olayın yaşandığı bölgede. Hükümet olarak her türlü desteği sağlayacağız. Kalbim yolcular ve aileleriyle." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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