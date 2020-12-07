Son dakika! İskilip'te yangın
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Son dakika! İskilip'te yangın

07.12.2020 13:22 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:32
Son dakika! İskilip'te yangın

Son dakika haberi... Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında bir ev ile ahır yandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında bir ev ile ahır yandı. Yangında bir büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı İkikise köyü, Kelleli Mahallesi'nde Mustafa Kahraman'a ait evde sabaha karşı bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye giden İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü. Yangında ev ve ahır kullanılamaz hale gelirken, olay sırasında ahırda bulunan bir büyükbaş hayvanda telef oldu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Son dakika! İskilip'te yangın
Son dakika! İskilip'te yangın
Son dakika! İskilip'te yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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