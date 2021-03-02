Son dakika: İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika: İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

02.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:50
Son dakika: İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu, esrar ve hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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