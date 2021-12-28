Son dakika: İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
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Son dakika: İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika: İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde yapılan aramada 1 kilo 563 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde yapılan aramada 1 kilo 563 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak yürüttükleri çalışmada M.Ç.'ye ait ikamette arama yaptı. Adreste yapılan aramada, 1 kilo 563 gram sentetik kannabinoid, 4 gram metamfetamin, 4 adet captagon, 1 adet hassas terazi, 1 adet el telsizi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak İ.İ.T, M.Ç. ve R.H. adlı şüpheliler gözaltına alındı. - HATAY

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