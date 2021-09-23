Son dakika: İskenderun'da şimşekler görsel şölen oluşturdu - Haberler
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Son dakika: İskenderun'da şimşekler görsel şölen oluşturdu

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Son dakika: İskenderun'da şimşekler görsel şölen oluşturdu

Son dakika haber... Hatay'ın İskenderun ilçesinde şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şimşekler görsel şölen oluşturdu. Körfezde gemiler üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri izleyenleri mest etti.

İskenderun'da gün batımında yağmur bulutlarının gelişiyle birlikte çakan şimşekler Körfez'de adeta görsel şölen oluşturdu. Tımelapse ve ağır çekim teknikleri ile belgesel tadında görüntülerin oluştuğu İskenderun Körfezi'nde gemiler üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri izleyenleri mest etti. Geceyi aydınlatan şimşekler gece boyunca etkili olurken aralıklarla yağan sağanak yağmurda hava sıcaklığını düşürdü.

(Ahmet Seher/İHA)

Son dakika: İskenderun'da şimşekler görsel şölen oluşturdu

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Haber: Son dakika: İskenderun'da şimşekler görsel şölen oluşturdu - Haberler
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