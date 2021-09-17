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Son Dakika | İskenderun'da sağanak... Bisikletleriyle sel sularında güçlükle ilerlediler

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İskenderun'da sağanak... Bisikletleriyle sel sularında güçlükle ilerlediler Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli yağmur şehrin birçok noktasında su baskınlarına neden olurken ana caddeler ve bazı iş yerleri su altında kaldı İskenderun'da akşam saatlerinde bastıran ve gece boyu etkili olan...

İskenderun'da sağanak... Bisikletleriyle sel sularında güçlükle ilerlediler

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli yağmur şehrin birçok noktasında su baskınlarına neden olurken ana caddeler ve bazı iş yerleri su altında kaldı

İskenderun'da akşam saatlerinde bastıran ve gece boyu etkili olan sağanak yağışlar hayatı felç etti. Sahil Atatürk Bulvarı başta olmak üzere İskenderun Adana karayolunun şehir merkezinden geçen kısımları sular altında kaldı. Dumlupınar Mahallesi ve sanayi bölgesinde bazı iş yerlerini de su bastı.

Vatandaşlar her yağmurda aynı çileyi yaşadıklarını belirterek tepkilerini gösterirken sular içinde kalan ayakkabıcı esnafı ise zararının olduğunu söyledi.

İskenderun'da büyük umutlarla yapılan battı çıktı ise su altında kaldı. Gece trafiğe kapatılan battı çıktıda su tahliye işlemleri halen devam ediyor.

Yağmuru eğlenceye dönüştüren çocuklar ise su basan caddelerde bisikletleri ile gezdiler. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Son Dakika | İskenderun'da sağanak... Bisikletleriyle sel sularında güçlükle ilerlediler

Son Dakika | İskenderun'da sağanak... Bisikletleriyle sel sularında güçlükle ilerlediler

Son Dakika | İskenderun'da sağanak... Bisikletleriyle sel sularında güçlükle ilerlediler

Son Dakika | İskenderun'da sağanak... Bisikletleriyle sel sularında güçlükle ilerlediler
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Son Dakika Haberleri
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