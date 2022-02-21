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Son Dakika | İskenderun'da kaçak cep telefonu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | İskenderun'da kaçak cep telefonu operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 16 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 16 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gümrük kaçağı cep telefonu satışına yönelik Kurtuluş Mahallesinde bulunan bir işyerinde arama yapıldı. İş yerinde 16 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.

İş yeri sahibi A.K.Y. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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