Son Dakika: İşkenceye uğraşmış halde bulunan Özge'nin babası Kızımız eceli ile değil, işkence ile...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: İşkenceye uğraşmış halde bulunan Özge'nin babası Kızımız eceli ile değil, işkence ile...

Gelen son dakika haberine göre BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, 2 çocuk annesi Özge S. (27), yarı baygın, altına bez bağlanmış, kollarında sigara söndürülmüş ve öldüresiye dövülmüş halde bulundu.

Son Dakika: İşkenceye uğraşmış halde bulunan Özge'nin babası Kızımız eceli ile değil, işkence ile...
27.08.2020 09:20 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:20

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, 2 çocuk annesi Özge S. (27), yarı baygın, altına bez bağlanmış, kollarında sigara söndürülmüş ve öldüresiye dövülmüş halde bulundu. Kütahya'daki babaevine getirilen Özge S., yaşamını yitirdi. Özge S.'nin ölmeden önce eşi Ahmet S. ve eski kayınvalidesi Elif B.'nin kendisine işkence uygulandığını anlatması üzerine ailesi adalet arayışına başladı. Kızı Özge S.'nin ölümüne yol açan kişilerin cezalandırılmasını isteyen baba Ali Aktaş Kızım Özge S., eceli ile ölmedi. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Kızımızın kanının yerde kalmaması için hukuk mücadelesi başlattık dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde oturan Ahmet S. (65), 13 Temmuz'da, eşi Özge S.'in Kütahya'nın Simav ilçesinin kırsal Karapınar Mahallesi'ndeki babası Ali Aktaş'a telefon açıp, Kızını otobüse bindirdim, gönderdim dedi. Ancak söylenen firmaya giden Aktaş, kızını burada bulamadı. Bunun üzerine Aktaş, Ahmet S.'yi tekrar arayıp kızını sordu. Bu kez Ahmet S, Özge S.'nin kendisinin değil, Sındırgı'da odunculuk yapan Yılmaz A.'nın yanında olduğunu söyledi. Aktaş, yakınları ile Yılmaz A.'nın evine gittiğinde kızı Özge S.'yi yarı baygın halde, altına bez bağlanmış, kollarında sigara söndürülmüş ve öldüresiye dövülmüş halde buldu.

4 AY EVDE TUTULMUŞ Özge S., kendisine bunu kimin yaptığını sorduklarında iddiaya göre, eşi Ahmet S. ve daha önce dini nikahla yaşadığı Cihan B.'nin annesi Elif B.'nin yaptığını söyledi. Özge S., eşi Ahmet S. tarafından 4 aydır evde tutulduğunu, bu durumu başkalarına söylemesi halinde ölümle tehdit edildiğini de anlattı.HASTANE HASTANE DOLAŞTI, KURTARILAMADIYakınları tarafından Sındırgı Devlet Hastanesi'ne götürülen Özge S.'ye darp raporu verilip, taburcu edildi. Kütahya Simav'daki baba evine getirilen Özge S., burada fenalaşınca bu defa Simav Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayenenin ardından eve gönderilen Özge S., daha sonra ailesi tarafından götürüldüğü Balıkesir Devlet Hastanesi ve Manisa Devlet Hastaneleri'nde muayene edilip evine gönderildi.Özge S., 23 Temmuz'da yatağında yaşamını yitirdi. Bursa Adil Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Özge S.'nin yakınları tarafından alınan cenazesi Karapınar mahallesine getirilip, toprağa verildi.2 ÇOCUK ANNESİ SÜREKLİ ŞİDDET GÖRMÜŞÖzge S.'nin ölümünün ardından yakınları, adalet arayışına başladı. Özge S.'nin yakınlarından biri, genç kadının hayat hikayesini şöyle anlattı 11 yıl önce kaçıp İsmail U. ile bir süre dini nikahla yaşadı. Daha sonra resmi nikah yaptılar. Kendisinin 8 yıl süren bu evlilikten şu an 7 yaşında olan bir oğlu oldu. Ancak, eşi içki içip, kendisini dövmeye başladı. Boşanmaların ardından Özge, Cihan B. ile yaşamaya başladı. Bu birliktelikten şu an 1 yaşında olan bir kızı dünyaya geldi. Ancak, nüfus kaydı Özge'nin boşandığı eşi İsmail U.'nun üzerine çıkartılmış. Cihan B., daha sonra işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girince Özge ortada kaldı. Cihan B.'nin annesi Elif B., bu süreçte Özge'yi Ahmet S.'nin yanına yollamış. Özge, pandemi dönemi olmasına rağmen nasıl olduğunu bilmiyoruz kendisinden yaşta çok büyük olan Ahmet S. ile geçen 10 Nisan'da nikahlanmış. 13 Temmuz'da Ahmet S.'nden Özge'nin Sındırgı da odunculuk yapan Yılmaz A.'nın yanında olduğunu öğrendik. Gittiğimizde yarı baygın, işkence görmüş haldeydi.'KIZIMIZ İŞKENCE NEDENİYLE ÖLDÜ'İki kız çocuklarından biri olan Özge S.'yi toprağa vermenin acısını yaşayan Gülfer- Ali Aktaş çifti, teselliyi kendilerine kızlarından kalan torunları Elif U'yu kucaklarına alıp, sararak bulduklarını söyledi. Ali Aktaş, kızının Ahmet S. ve Elif B. tarafından yapılan işkence nedeniyle öldüğünü söyleyerek, sorumluların cezalandırılması için hukuksal yollara başvurduklarını söyledi. Kızlarının ölümü ile ilgili Simav Cumhuriyet Baş Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirten Aktaş, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun sonucunu merakla beklediklerini kaydetti.'KIZIMIN MİRASI TORUNUMUZ, ONA SAHİP ÇIKACAĞIZ'Ali Aktaş, Kızım Özge S., eceli ile ölmedi. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Kızımızın kanının yerde kalmaması için hukuk mücadelesi başlattık. Kızım Özge ölmeden önce torunum Elif U.'yu bize emanet edip, 'Ona iyi bakın' dedi. Biz, onun mirasına sahip çıkacağız. 1 yaşında annesiz kalan torunumuz Elif'i okutup büyüteceğiz diye konuştu.'ELİMİZDE VİDEO KAYITLARI VAR'Kızları Özge'yi tedavi için Balıkesir, Sındırgı, Manisa ve Simav'da devlet hastanelerine götürdüklerini ancak, buna rağmen kurtaramadıklarını belirten Gülfer Aktaş da, Kızıma işkence yapılmış. Bu konuda elimizde video kayıtları var. Bunları zamanı geldiğinde mahkemeye sunacağız. Kızımız eceli ile ölmedi dedi.

Öte yandan Özge S.'nin ilk evliliğinden olan ve şu an 7 yaşındaki oğul Emir U.'nun ise babası İsmail U. ile yaşadığı öğrenildi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi Spor
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Otobüste kadın yolcuyu taciz edip cep telefonunu çaldı, ifadesinde o klasik yalana başvurdu 3. Sayfa
Otobüste kadın yolcuyu taciz edip cep telefonunu çaldı, ifadesinde o klasik yalana başvurdu
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi Dünya
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor Ekonomi
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
14 ilde ek tedbirler alındı! Nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek Güncel
14 ilde ek tedbirler alındı! Nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak Dünya
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta
Rengi ilgi çekse de sebebi çok acı! Bilinçsiz sulama Küçük Göl'ü pembeye bürüdü
Rengi ilgi çekse de sebebi çok acı! Bilinçsiz sulama Küçük Göl'ü pembeye bürüdü
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir
Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir
Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada
Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
21 gündür haber alınamayan alzheimer hastası ölü bulundu
21 gündür haber alınamayan alzheimer hastası ölü bulundu
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Denizli'de sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi: 2 ölü, 3 yaralı
Denizli'de sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi: 2 ölü, 3 yaralı
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı
Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Amber Heard Hande Erçel Onur Saylak
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kız Ateş Adana Gaziantep
Şu an buradasınız: Son Dakika: İşkenceye uğraşmış halde bulunan Özge'nin babası Kızımız eceli ile değil, işkence ile... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 09:23:43. #1.14#
title