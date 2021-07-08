Son dakika haberi... İşitme engelli scooter sürücüsü çöp kamyonu altında kalarak hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... İşitme engelli scooter sürücüsü çöp kamyonu altında kalarak hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İşitme engelli scooter sürücüsü çöp kamyonu altında kalarak hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde elektrikli scooter kullanan duyma engelli şahıs, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde elektrikli scooter kullanan duyma engelli şahıs, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Çöp kamyonu sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi Osmanbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işitme engelli olduğu iddia edilen scooter sürücüsü Adem Demirkıran, seyir halindeyken ticari taksi ile çöp kamyonunun arasında kalarak dengesini kaybedip yere düştü. Sürüklenen Demirkıran, çöp kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Adem Demirkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni ambulans ile hastaneye götürüldü.

Çöp kamyonu sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan/İHA)

Son dakika haberi... İşitme engelli scooter sürücüsü çöp kamyonu altında kalarak hayatını kaybetti
Son dakika haberi... İşitme engelli scooter sürücüsü çöp kamyonu altında kalarak hayatını kaybetti
Son dakika haberi... İşitme engelli scooter sürücüsü çöp kamyonu altında kalarak hayatını kaybetti
Son dakika haberi... İşitme engelli scooter sürücüsü çöp kamyonu altında kalarak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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