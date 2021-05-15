Son dakika... Işık ihlali kazaya sebep oldu: 2 Yaralı
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Son dakika... Işık ihlali kazaya sebep oldu: 2 Yaralı

Son dakika... Işık ihlali kazaya sebep oldu: 2 Yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Tekirdağ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Yuvalı Mahallesinden Saray istikametine doğru seyreden Muzaffer K. idaresindeki 34 LV 0177 plakalı otomobile iddiaya göre Kırklareli'nin Vize ilçesinden Çerkezköy istikametine seyreden Aytaç H. idaresindeki ışık ihlali yapan 17 ABC 386 plakalı kamyon Yuvalı kavşağında çarptı. Meydana gelen kazada 34 LV 0177 plakalı otomobil sürücüsü Muzaffer K. ve kamyon sürücüsü Aytaç H. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Çerkezköy ve Saray Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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