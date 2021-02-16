İşçinin açmaya çalışırken öldüğü yağ varilinin patlama anı kamerada
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İşçinin açmaya çalışırken öldüğü yağ varilinin patlama anı kamerada

16.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:51
İşçinin açmaya çalışırken öldüğü yağ varilinin patlama anı kamerada

KONYA'da, soba ve mangal kömürü imalatı yapılan iş yerinde Murat Arı'nın (47) açmaya çalıştığı boş yağ varilinin patlaması sonucu yaşamını yitirdiği olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

KONYA'da, soba ve mangal kömürü imalatı yapılan iş yerinde Murat Arı'nın (47) açmaya çalıştığı boş yağ varilinin patlaması sonucu yaşamını yitirdiği olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Arı'nın, kaynak makinesi ile varili açmaya çalıştığı ve patlamanın meydana geldiği anlar yer alıyor. Varilin, içinde biriken havadan kaynaklı patladığı değerlendiriliyor. 

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Tepeköy Sokak'ta meydana geldi. İşçi Murat Arı, kaynak makinesiyle boş yağ varilini açmaya çalıştı. Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yağ varili patladı. Yaralanan Arı, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Patlamaya ilişkin olay yerine gelen polis ekiplerince inceleme yapıldı. Polis, patlamanın varil içinde biriken hava nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan patlamanın meydana geldiği an, güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde Murat Arı'nın, kaynak makinesi ile varili açmaya çalıştığı ve patlamanın meydana geldiği anlar yer aldı. 

İşçinin açmaya çalışırken öldüğü yağ varilinin patlama anı kamerada
İşçinin açmaya çalışırken öldüğü yağ varilinin patlama anı kamerada
İşçinin açmaya çalışırken öldüğü yağ varilinin patlama anı kamerada
İşçinin açmaya çalışırken öldüğü yağ varilinin patlama anı kamerada
İşçinin açmaya çalışırken öldüğü yağ varilinin patlama anı kamerada
İşçinin açmaya çalışırken öldüğü yağ varilinin patlama anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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