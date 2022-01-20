Son dakika! İşçi servisi kazasında yaralı 15 kişiden 1'i hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika! İşçi servisi kazasında yaralı 15 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Son dakika! İşçi servisi kazasında yaralı 15 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

Son dakika haber... KIRIKKKALE'de işçileri taşıyan midibüsün, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tren yoluna devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 15 kişiden Hasan Taplaktepe (42) hayatını kaybetti.

KIRIKKKALE'de işçileri taşıyan midibüsün, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tren yoluna devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 15 kişiden Hasan Taplaktepe (42) hayatını kaybetti.

Dün, sabah saatlerinde kent merkezi Millet Bulvarında meydana gelen kazada, Metehan Altunışık (24) yönetimindeki 71 S 0281 plakalı TÜPRAŞ Rafinerisine işçi taşıyan servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan yaklaşık 5 metre aşağıdaki tren yoluna devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan 2 çocuk babası Hasan Taplaktepe, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.


Son dakika! İşçi servisi kazasında yaralı 15 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Son dakika! İşçi servisi kazasında yaralı 15 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Son dakika! İşçi servisi kazasında yaralı 15 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Son Dakika Haberleri

işçi, Güncel, Haber

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