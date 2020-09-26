Son Dakika | İş yerinin önünde bulduğu içinde 2 bin lira olan çantayı polise teslim etti

Son dakika gündem haberine göre BURSA'da esnaf Fatma Kaydı (35), iş yerinin önünde bulduğu, içinde yaklaşık 2 bin lira olan kadın çantasını polise teslim etti.