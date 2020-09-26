Son Dakika | İş yerinin önünde bulduğu içinde 2 bin lira olan çantayı polise teslim etti
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Son Dakika | İş yerinin önünde bulduğu içinde 2 bin lira olan çantayı polise teslim etti

26.09.2020 12:42 | Son Güncelleme: 26.09.2020 12:46
Son Dakika | İş yerinin önünde bulduğu içinde 2 bin lira olan çantayı polise teslim etti

Son dakika gündem haberine göre BURSA'da esnaf Fatma Kaydı (35), iş yerinin önünde bulduğu, içinde yaklaşık 2 bin lira olan kadın çantasını polise teslim etti.

BURSA'da esnaf Fatma Kaydı (35), iş yerinin önünde bulduğu, içinde yaklaşık 2 bin lira olan kadın çantasını polise teslim etti. Polis, paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi İsmail Efendi Caddesi'nde bijuteri dükkanı olan Fatma Kaydı, iş yerinin önünde siyah bir çanta olduğunu fark etti. Kaydı, çantayı uzun süre kimse almayınca çantanın içine baktı. Çantada yaklaşık 2 bin lira olduğunu gören Kaydı, polis ekiplerine haber verdi. Çantayı teslim alan polis, sahibini bulmak için çalışma başlattı.Fatma Kaydı, çantayı iş yerinin önünde bulduğunu söyleyerek, "Çantaya uzaktan baktığımda içinde paraların olduğunu gördüm. Hiç dokunmadan polise haber verdi. İnşallah sahibini bulurlar" dedi.


Son Dakika | İş yerinin önünde bulduğu içinde 2 bin lira olan çantayı polise teslim etti
Son Dakika | İş yerinin önünde bulduğu içinde 2 bin lira olan çantayı polise teslim etti
Son Dakika | İş yerinin önünde bulduğu içinde 2 bin lira olan çantayı polise teslim etti
Son Dakika | İş yerinin önünde bulduğu içinde 2 bin lira olan çantayı polise teslim etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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