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Son dakika: İş yerine bir garip silahlı saldırı: Silah tutukluk yapınca kaçtı geri gelip ateş açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Okmeydanı'nda yağmurluk giyen cerrahi maskeli iki şahıstan biri, iş yerine ateş açacağı esnada silah tutukluk yapınca kaçtı.

Okmeydanı'nda yağmurluk giyen cerrahi maskeli iki şahıstan biri, iş yerine ateş açacağı esnada silah tutukluk yapınca kaçtı. Bir süre sonra geri gelen şahıs, iki el ateş açtıktan sonra koşarak uzaklaştı. Saldırı anı kameralara yansırken, saldırgan polis tarafından yakalandı.

Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana gelen olayda yağmurluk giyen cerrahi maskeli iki şahıs, bir süre yol kenarında sohbet etti. Ardından tekstil imalatı yapan önüne gelen şahıslardan biri, tabancasını çıkartarak ateş etmek istedi.

SİLAH TUTUKLUK YAPINCA KAÇTI GERİ GELİP ATEŞ AÇTI

Silahın tutukluk yapması üzerine panikleyen şahıs, yanındakiyle birlikte sokaktan uzaklaştı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen şahıs, tabancasını çıkartarak işyerinin iki farklı noktasına ateş açtı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, saldırgan ve yanındaki koşarak kaçtı.

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Olayın ardından sabah saatlerinde işyerinin kurşunlandığını fark eden Serdar Selçuk D., ne olduğunu anlamak için güvenlik kameralarını inceledi. Yaptığı inceleme sonrası Serdar Selçuk D. polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, görüntülerden yola çıkarak iş yerine ateş açan saldırganın önce kimliğini tespit etti ardından da yakaladı.

(Doğan Can Cesur-İHA)

Son dakika: İş yerine bir garip silahlı saldırı: Silah tutukluk yapınca kaçtı geri gelip ateş açtı

Son dakika: İş yerine bir garip silahlı saldırı: Silah tutukluk yapınca kaçtı geri gelip ateş açtı

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