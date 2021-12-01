Son dakika! İş yerine arabayla dalıp ortağını tabancayla vurdu: 1 ölü - Haberler
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Son dakika! İş yerine arabayla dalıp ortağını tabancayla vurdu: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! İş yerine arabayla dalıp ortağını tabancayla vurdu: 1 ölü

Son dakika haberlerine göre Ankara'da tartıştığı ortağına kızan bir şahıs iş yerine otomobiliyle daldı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da tartıştığı ortağına kızan bir şahıs iş yerine otomobiliyle daldı. Şahsın araçtan inerek açtığı ateş sonucu ortağı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir kafeye ortak olan Murat Ö., alacak verecek meselesi yüzünden kafenin diğer ortağı olan H.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kafeden ayrılan Murat Ö., arabasına binerek kafenin ön cephesinde bulunan duvarı aşarak içeri girdi. Araçtan inen Murat Ö., yanında getirdiği tabancayla ortağı H.T.'ye ateş etmeye başladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır şekilde yaralanan H.T. kaldırıldığı Etimesgut Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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