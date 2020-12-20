Son dakika... İş yerinden çıkıp eve gittiklerini söyleyen 4 kişi cezadan kaçamadı
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Son dakika... İş yerinden çıkıp eve gittiklerini söyleyen 4 kişi cezadan kaçamadı

20.12.2020 08:54 | Son Güncelleme: 20.12.2020 08:59

Son dakika gelişmesine göre İş yerinden çıkıp eve gittiklerini söyleyen 4 kişi cezadan kaçamadı -Kısıtlamada muaf işletmede çalışmadığı ve gezdikleri fark edilen şahıslara 12 bin lira ceza Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerinden çıktıklarını ve eve gittiklerini söyleyen 4 kişi polis tarafından yakalandı.

İş yerinden çıkıp eve gittiklerini söyleyen 4 kişi cezadan kaçamadı

-Kısıtlamada muaf işletmede çalışmadığı ve gezdikleri fark edilen şahıslara 12 bin lira ceza

DÜZCE - Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerinden çıktıklarını ve eve gittiklerini söyleyen 4 kişi polis tarafından yakalandı. Kısıtlamada muaf işletmede çalışmadığı ve gezdikleri fark edilen şahıslara ekiplerce 12 bin 600 lira para cezası verildi.

Düzce'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında ekipler şehrin dört bir yanında uygulama gerçekleştirdi. Düzce Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri uygulama esnasında bir aracı durdurdu. Araç içerisinden çıkan 4 şahıs, işyerinden çıktıklarını ve eve gittiklerini söyledi. İzin kağıdı görmek isteyen polis memurlarına, "İzin kağıdı çıkartıldığını bilmiyorduk. Hepimiz farklı iş yerlerinde çalışıyoruz" diyen şahısların sorgularında kısıtlamada muaf işletmede çalışmadıkları tespit edildi. Şahısların kısıtlamada sokakta gezdikleri tespit edilerek 3 bin 150'şer liradan 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Bölgede kısıtlama uygulaması çekmeye çalışan gazetecilere de taşkınlık çıkartmaya çalışan şahıslar, "Arabamızı etiket etmeyin, çekmeyin" dedi. Emniyet ekipleri ise gazetecilere zorluk çıkarmaya çalışan kişileri sakinleştirdi.

Son dakika... İş yerinden çıkıp eve gittiklerini söyleyen 4 kişi cezadan kaçamadı
Son dakika... İş yerinden çıkıp eve gittiklerini söyleyen 4 kişi cezadan kaçamadı
Son dakika... İş yerinden çıkıp eve gittiklerini söyleyen 4 kişi cezadan kaçamadı
Son dakika... İş yerinden çıkıp eve gittiklerini söyleyen 4 kişi cezadan kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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