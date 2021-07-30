Son dakika! İş yerinde uyuşturucu satışına gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E.Y.'nin çalışmış olduğu işyerinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi ederek söz konusu şahmı takibe aldı. İş yerine yapılan baskında 14 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. E.Y.'nin Cedit Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada, 364 adet sentetik ecza hap, 8,56 gram esrar maddesi, 3 kök kenevir bitkisi, 1 adet esrarlı sigara ve 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen makas ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alınan E.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı