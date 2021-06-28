Son dakika: İş yeri yangını - Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: İş yeri yangını - Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan

Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Fatih'te bir iş yerinde çıkan ve çevredeki bazı binalara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fatih'te bir iş yerinde çıkan ve çevredeki bazı binalara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Caddesi'ndeki bir oyuncak imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Plastik malzemeler ve hediyelik eşyaların da depolandığı iş yerinde kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki bazı iş yerlerine de sıçradı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Birçok ilçeden takviye olarak gönderilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Son dakika: İş yeri yangını - Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan
Son dakika: İş yeri yangını - Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan
Son dakika: İş yeri yangını - Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan
Son dakika: İş yeri yangını - Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

Son dakika haberi... Fatih'te iş yeri yangını
Son dakika haberi... Fatih'te iş yeri yangını
Fatih'te iş yeri yangını
Fatih'te iş yeri yangını
Son dakika haberleri... Fatih'te iş yeri yangını (1)
Son dakika haberleri... Fatih'te iş yeri yangını (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Şeyma Subaşı Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Burak Elmas Fatih Terim Mert Müldür Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: İş yeri yangını - Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 14:15:07. #1.15#

title