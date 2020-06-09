Son dakika... İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına yeni düzenleme getirildi
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Son dakika... İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına yeni düzenleme getirildi

Son dakika habere göre Oto galeriden lunaparklara kadar birçok iş yerini ilgilendiren iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Son dakika... İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına yeni düzenleme getirildi
09.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:24

Oto galeriden lunaparklara kadar birçok iş yerini ilgilendiren iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle yönetmeliğe "iş yeri" ve "sınıf tespiti" tanımları eklendi. Ayrıca gayrisıhhi müesseselerin sınıf tespitini yapma yetkisi, Sağlık Bakanlığına verildi.

Diğer taraftan iş yeri ruhsatı devirlerinde meri mevzuat hükümlerinin aranmasına ilişkin de düzenleme yapıldı. Düzenleme ile daha önce belirsizlik bulunan iş yeri devirlerinde devir dosyasındaki bilgi ve belgeler ile iş yerinin fiziki özelliklerinin meri mevzuat hükümlerine uygun olması gerektiği konusuna açıklık getirildi.

Yönetmelik ile oto galeriler, tapuda konut olarak görünen yerlerde açılamayacak, öncelikle toplu iş yerlerinde açılacak. İş yerinin bulunduğu binada konut amacıyla kullanılan başka bir bağımsız bölüm bulunmayacak.

Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, spor ve macera parkları, sirk ile lunaparklarda, bu iş yerlerinin düzenli kontrol ve bakımı için en az 1 makine veya elektrik mühendisi ile en az bir makine veya elektrik teknisyeni bulundurulması zorunluluğu getirildi.

Ticari amaca yönelik yapı kayıt belgesi alınmış iş yerleri için gerekli can ve mal güvenliği ile ilgili şartların taşınması halinde, "yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın" iş yerlerine ruhsatlandırma hakkı tanınacak.

Devredilmek istenen, ancak mevzuata aykırı yerlere 6 aylık süre verilecek. Bu süre içinde aykırılık giderilirse devir yapılabilecek.

Elektrikli araç şarj istasyonları da üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese olarak yönetmelik kapsamına alındı. Bunların otopark, akaryakıt istasyonları ve alışveriş merkezleri ile yetkili idarelerce uygun görülecek yerlerde müstakil olarak kurulabilmesi sağlanacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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