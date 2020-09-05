Son Dakika: İş ortağı tarafından bıçaklanarak öldürülen kişinin otopsi işlemi tamamlandı
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Son Dakika: İş ortağı tarafından bıçaklanarak öldürülen kişinin otopsi işlemi tamamlandı

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da iş ortağı tarafından bıçaklanarak öldürülen kişinin Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.

05.09.2020 15:05 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:09

Antalya'da iş ortağı tarafından bıçaklanarak öldürülen kişinin Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.

İş ortağıyla çıkan kavgada ölen Halil Kuş'un cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Kuş'un cenazesinin Serik ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Bıçaklı kavgada yaralanan iş ortağı M.A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Şüphelinin, taburcu edilmesinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'de dün akşam iki iş ortağı arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada Halil Kuş yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Polisin yaralı halde yakaladığı M.A, Kepez Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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Son Dakika: İş ortağı tarafından bıçaklanarak öldürülen kişinin otopsi işlemi tamamlandı

Kaynak: AA

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