Son dakika: İş merkezinin zemin katındaki yangın korkuttu
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Son dakika: İş merkezinin zemin katındaki yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: İş merkezinin zemin katındaki yangın korkuttu

Son dakika haberlerine göre Antalya'da iş merkezinin zemin katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Antalya'da iş merkezinin zemin katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan iş merkezinin zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.30 sıralarına İstiklal Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde bulunan Ali İhsan Oğuz İş Merkezi'nin zemin katında meydana geldi. Binaya ait trafodan çıktığı tahmin edilen yangın sonucu çevreye duman ve plastik kokusu yayıldı. Kokuyu duyan vatandaşlar olay yerine itfaiye ekipleri gelene kadar yangın tüpü ile yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin gelmesi ile birlikte yangın kontrol altına alındı. İş merkezinde bulunan dershanede eğitim gören öğrenciler öğretmenleri tarafından iş merkezi önüne güvenli alana indirildi. Olayda yaralanan olmazken trafoda maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Son dakika: İş merkezinin zemin katındaki yangın korkuttu
Son dakika: İş merkezinin zemin katındaki yangın korkuttu
Son dakika: İş merkezinin zemin katındaki yangın korkuttu
Son dakika: İş merkezinin zemin katındaki yangın korkuttu
Son dakika: İş merkezinin zemin katındaki yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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