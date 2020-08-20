Son dakika... İş makinesinin çarptığı adam hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa haberi... Kayseri'de iş makinesinin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
20.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:20
Kayseri'de iş makinesinin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolu Tomarza ilçesi yol ayrımında, iş makinesinin çarptığı 55 yaşındaki Süleyman S. ağır yaralandı. Çevredekilerin yaptığı ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri, Süleyman S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA