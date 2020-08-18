Son Dakika: İş makinesi serinleyen çocukların eğlencesine ortak oldu
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Son Dakika: İş makinesi serinleyen çocukların eğlencesine ortak oldu

Son dakika haberine göre Adıyaman Atatürk Baraj Göletinde serinleyen çocukların eğlencesine iş makinesi ortak oldu.

Son Dakika: İş makinesi serinleyen çocukların eğlencesine ortak oldu
18.08.2020 10:18 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:22

Adıyaman Atatürk Baraj Göletinde serinleyen çocukların eğlencesine iş makinesi ortak oldu.

Kavurucu sıcaklar karşısında Adıyaman'ın Samsat ilçesinde çocuklar Atatürk Baraj Göletine girerek serinliyor. Hava sıcaklığının 40 dereciyi aştığı Adıyaman'da vatandaşlar serinlemek için mesire alanları ve su bulunan yerleri tercih ediyor. Belediye tarafından Atatürk Baraj Göletine yapılan sahilde suya girerek serinleyen ve eğlenen çocukların bu sevincine kepçe operatörü ortak oldu.

Sahilde istinat duvarının yapımında çalışan kepçeyi suya sokan operatör, kepçe ağzıyla aldığı suyla önce kepçeyi yıkadı. Daha sonra serinleyen çocukları kepçenin ağzına çıkartarak atlama parkuru yaptı. Çocuklar suya kepçenin ağzından atlayarak eğlendi.

Baraj göletinde serinleyen çocuklar Samsat Belediye Başkanı Halil İbrahim Fırat'a, sahil yaptığı için teşekkür etti. - ADIYAMAN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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