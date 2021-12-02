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Son Dakika | İş kazası geçiren hastadan 20 bin TL bıçak parası istediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | İş kazası geçiren hastadan 20 bin TL bıçak parası istediler

Son dakika habere göre Bolu'da iş kazası sonucu elinde kesik oluşan hastadan 20 bin TL bıçak parası isteyen doktor ve sağlık memuru, suçüstü yakalanarak adliyeye sevk edildi.

DÜZCE (İHA) - Bolu'da iş kazası sonucu elinde kesik oluşan hastadan 20 bin TL bıçak parası isteyen doktor ve sağlık memuru, suçüstü yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Düzce'de iş kazası geçiren ve elinde kesik oluşan vatandaş ilk müdahalesinin ardından tedavi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Vatandaş, hastanenin plastik cerrahi bölümünde tedavi altına alındı. İddiaya göre, hastanın tedavisini yürüten Plastik Cerrahi Uzmanı Doktor A.G., vatandaşa ameliyat olması gerektiğini söyleyerek 20 bin TL 'bıçak parası' talep etti. A.G.'nin talebini kabul eden hasta durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ameliyat edilen hasta, seri numaraları alınmış 5 bin TL doktor A.G.'ye verdiği sırada ekipler operasyon düzenleyerek doktoru suçüstü yakaladı. Olayla ilgili doktor A.G. ve farklı bir kurumda çalışan sağlık memuru İ.Ü. gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen doktor ve sağlık memuru işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Son Dakika | İş kazası geçiren hastadan 20 bin TL bıçak parası istediler

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