Son dakika! İş Bankası yılın ilk yarısında 3 milyar TL net kar elde etti
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Son dakika! İş Bankası yılın ilk yarısında 3 milyar TL net kar elde etti

Son dakika habere göre Türkiye İş Bankası yılın ilk altı ayında 3 milyar TL düzeyinde net kar elde etti.

Son dakika! İş Bankası yılın ilk yarısında 3 milyar TL net kar elde etti
07.08.2020 19:41 | Son Güncelleme: 07.08.2020 19:44

Türkiye İş Bankası yılın ilk altı ayında 3 milyar TL düzeyinde net kar elde etti.

İş Bankası 2020 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Haziran 2020 itibarıyla, aktif büyüklüğünü 2019 yıl sonuna göre yüzde 16,8 artırarak 546,6 milyar TL'ye yükselten Türkiye İş Bankası, "Türkiye'nin en büyük özel bankası" unvanını korudu.

Yüz yıla yaklaşan birikiminin sağladığı tecrübeyle, katma değer yaratan ekonomik aktörlere ve hane halkına kesintisiz finansman desteğini sürdüren İş Bankası'nın nakdi kredi hacmi haziran sonu itibarıyla 335,5 milyar TL'ye yükselirken, aynı dönemde gayrinakdi kredi hacmi 110,3 milyar TL seviyesine ulaştı. Böylelikle, bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 445,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Haziran 2020 itibarıyla, bankanın toplam mevduat hacmi 336,6 milyar TL'ye çıkarken, vadesiz mevduatın toplam mevduat içindeki payı da yüzde 37 seviyesine yükseldi.

İş Bankası, toplam mevduat ve vadesiz mevduat büyüklükleri açısından özel bankalar arasında ilk sırada yer almaya devam etti. Mevduat ana fonlama kaynağı olmaya devam ederken, fon kaynaklarını çeşitlendirmek ve vadesini uzatmak amacıyla etkin kaynak yönetimi politikası izleyen banka, 2020 yılının ilk altı ayında yurt içi piyasalarda toplam 11 milyar TL, yurt dışı piyasalarda ise 765 milyon dolar tutarında menkul kıymet ihracı gerçekleştirdi.

İş Bankası, bu dönemde 539 milyon avro ve 207,5 milyon dolar tutarında, 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. 20 ülkeden 33 bankanın katılımıyla sağlanan kredi ile İş Bankası, uluslararası piyasalarda hem bankaya hem de Türk bankacılık sektörüne olan güveni bir kez daha teyit etti.

Öz kaynak büyüklüğü 63,3 milyar TL'ye ulaştı

Yılın ilk altı ayında 3 milyar TL net kar elde eden İş Bankası'nın, Haziran 2020 itibarıyla öz kaynak büyüklüğü 63,3 milyar TL'ye ulaştı ve sermaye yeterliliği oranı yüzde 19,8 seviyesinde gerçekleşti.

Ülke ekonomisinin geleceğine dönük sorumluluk almaktan imtina etmeyen İş Bankası, girişimcilik alanındaki desteğini ekosistemin olabildiğince tüm kesimlerine dokunarak, mentorluktan fon sağlamaya, kadın girişimcilerden tarım alanına kadar farklı platformlarla işbirliği yapmak suretiyle kapsayıcı bir şekilde sürdürdü.

Bu çerçevede yürütülen Workup Girişimcilik Programı, 6. dönem mezunlarını verirken, şimdiye kadar programa dahil olan 15 farklı girişim yatırım aldı.

"Faiz oranlarını mümkün olan en düşük seviyede tutma kararlılığı gösterdik"

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 2020 yılının ilk yarısında alınan finansal sonuçlara ilişkin açıklamasında, "Kovid-19 salgını sürecinde, 'Türkiye'nin bankası' olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle hareket ettik. Salgının istihdama, üretime, ticaret ile ödeme sistemlerine olan etkilerini azaltmak ve ekonomik aktivitenin devamlılığını sağlamak amacıyla çok sayıda aksiyonu hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Başta KOBİ ve mikro işletmeler için olmak üzere yaygın şekilde ödemesiz dönem veren yapılandırma, mevcut ve gerekirse ilave limitlerle destek çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Bali, bugüne kadar müşterilerden gelen talepler doğrultusunda, 44 milyar TL'nin üzerinde kredinin vadesi gelen ödemelerini ötelediklerini kaydetti.

Bali, "Esnafa, küçük işletmelere, KOBİ'lere ve çiftçilere yönelik sürdürdüğümüz muhtelif destek paketlerinin yanı sıra, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile 'İhracatçılara Destek Protokolü' imzaladık. Bu protokol kapsamında, salgın sürecinden çıkışta büyük önem taşıyan ihracatın finansmanı için her ihtiyaca uygun vade ve ödeme seçenekleri sunarak, faiz oranlarını mümkün olan en düşük seviyede tutma kararlılığı gösterdik." bilgilerini verdi.

Adnan Bali, "Cumhuriyet'ten bir yıl sonra kurulmuş bir müessese olarak 96. yaşını kutlamaya hazırlanan İş Bankası, çalışanlarından, müşterilerinden ve hissedarlarından aldığı güçle, sürdürülebilir büyüme politikasından ödün vermeksizin, sektörüne öncülük etmeye ve ülkemize değer katmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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