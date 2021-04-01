Adnan Bali İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

İş Bankası'nda koltuk değişimi gerçekleşti.

İş Bankası'nda koltuk değişimi gerçekleşti. Adnan Bali İş Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken; Hakan Aran Genel Müdür olarak atandı.

Türkiye İş Bankası'nın bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesine, Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Genel Müdür olarak atanmasına karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı