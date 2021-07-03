Son Dakika | İş arkadaşını boğarak öldürüp kuyuya atan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | İş arkadaşını boğarak öldürüp kuyuya atan zanlı tutuklandı

Son Dakika | İş arkadaşını boğarak öldürüp kuyuya atan zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta iş arkadaşı Hakan Çengel'i öldürüp kuyuya atan şahıs tutuklandı.

Esenyurt'ta iş arkadaşı Hakan Çengel'i öldürüp kuyuya atan şahıs tutuklandı. Cinayet zanlısının cesedi kamyonetle araziye taşıdığı ana ilişkin görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta bir fabrikada çalışan 61 yaşındaki Hurşit B., aynı işyerinde çalışan arkadaşı Hakan Çengel'i (35) aralarında çıkan tartışma neticesinde boğup iş yerine ait bir arazideki kuyuya atmıştı. Daha sonra Hakan Çengel'in ailesinin kayıp üzerine üzerine polis çalışma başlatarak son görüştüğü kişinin aynı işyerinde çalışan iş arkadaşı Hurşit B. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken olayla ilgisi olduğu düşünülen Kemal Ç. de yakalanmıştı. Cinayeti itiraf eden Hurşit B. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken Kemal Ç. serbest bırakıldı.

Cinayet zanlısın cesedi kamyonetle araziye taşıdı. O anlarda ise güvenlik kamarası kayıttaydı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada biri kadın 2 ceset bulundu
Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada biri kadın 2 ceset bulundu
Ayrılık haberini hazmedemedi! Bekçi sevgilisini rehin alan kadın, tehditler savurdu
Ayrılık haberini hazmedemedi! Bekçi sevgilisini rehin alan kadın, tehditler savurdu
ESENYURT'TA HAREKETLİLİK
ESENYURT'TA HAREKETLİLİK
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Varank Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Ece Çeşmioğlu Armağan Çağlayan
Spor Cristiano Erol Bulut Diego Costa Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | İş arkadaşını boğarak öldürüp kuyuya atan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 12:31:36. #1.15#

title