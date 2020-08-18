Son dakika... İş adamı Burhan Erçal kaza geçirdi: 2 yaralı
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Son dakika... İş adamı Burhan Erçal kaza geçirdi: 2 yaralı

Son dakika habere göre İş adamı Burhan Erçal kaza geçirdi: 2 yaralı Samsun'da meydana gelen trafik kazasında iş adamı Burhan Erçal ile diğer aracın sürücüsü yaralandı.

18.08.2020 13:00 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:05

İş adamı Burhan Erçal kaza geçirdi: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında iş adamı Burhan Erçal ile diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Huzurevi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum'dan otogar istikametine seyir eden Erçal Group Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Burhan Erçal idaresindeki 55 ADT 295 plakalı cip, yolun karşısına geçmekte olan Şefik Çakır yönetimindeki 55 BBM 32 plakalı kapalı kasa kamyonete yandan çarptı. Kazada, iş adamı Burhan Erçal ile kamyonet sürücüsü Şefik Çakır yaralandı. Burhan Erçal 112 Acil Servis ekipleri tarafından Atakum'da bulunan özel bir hastaneye, Şefik Çakır ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika... İş adamı Burhan Erçal kaza geçirdi: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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