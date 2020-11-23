İrini Operasyonu Komuta Merkezi: "Türkiye'den yanıt gelmeden gemiye çıktık"
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İrini Operasyonu Komuta Merkezi: "Türkiye'den yanıt gelmeden gemiye çıktık"

23.11.2020 22:47 | Son Güncelleme: 23.11.2020 22:55
İrini Operasyonu Komuta Merkezi:

İrini Operasyonu Komuta Merkezi, dün Libya açıklarında Türk bandıralı kargo gemisine Türkiye'den yanıt gelmeden çıkıldığını aktardı.

İrini Operasyonu Komuta Merkezi, dün Libya açıklarında Türk bandıralı kargo gemisine Türkiye'den yanıt gelmeden çıkıldığını aktardı.

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan İrini Operasyonu Komuta Merkezi, dün Alman savaş gemisi tarafından durdurularak aranan Roseline A isimli Türk bandıralı kargo gemisi hakkında açıklama yayınladı. Komuta merkezi, Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2292 ve 2526 sayılı kararları uyarınca söz konusu kargo gemisinde inceleme yapıldığını bildirdi. Açıklamada, "Bayrak devletinden yanıt alamayan Almanya'ya ait Hamburg Fırkateyni ekibi, Bingazi Limanı'nın yaklaşık 160 deniz mili kuzeyindeki uluslararası sularda gemiye çıktı. Gemi kaptanı ve mürettebatı, gemiye çıkan ekiple işbirliği içinde hareket etti. Bayrak devleti, gemiyi inceleme iznini vermediğini duyurmasının ardından İrini Operasyonu faaliyetleri durduruldu. Gemide yapılan incelemelerde hiçbir yasadışı malzeme bulunmadı ve geminin rotasını takip etmesine izin verildi" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, başkent Ankara'daki Avrupa Birliği (AB) ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı'nı bakanlığa çağırmış ve İrini Operasyonu'nun Türk gemisine yönelik eylemi nedeniyle nota vermişti.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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