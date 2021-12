Son dakika haber! İrem cinayetinde kullanılan silah havluyla denendi

MERSİN (İHA) - Mersin'de 2019 yılında evlerinin banyosunda kafasından tabanca ile vurularak öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki İrem B.'nin katil zanlısı olduğu iddia edilen aile üyesi 6 kişinin yargılanmasına devam edildi. Zanlılar bu duruşmada da suçlamaları kabul etmezken, mahkeme başkanı olayda kullanılan silahı havluyla ve havlusuz olarak ateş edip, etmediğini denedi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, baba Kasım B., ağabeyler Vedat B., Mehmet Ali B., amcalar Mehmet Veyis B. ve Mehmet Ali B. ve taraf avukatları katılırken, anne Saadet B. SEGBİS yöntemiyle ifade verdi. Duruşmada mahkeme başkanı olayda kullanılan silahı havluyla ve havlusuz olarak ateş edip, etmediğini denedi. Yapılan denemede silahın her 2 halde de ateş edilebildiği görüldü.

Duruşmada savunma veren Anne Saadet B., kendisinin mağdur olduğunu belirterek, "Bir anne olarak çocuğumu nasıl öldürebilirim. Ben yaşayan bir ölüyüm. Her gün ölüp, ölüp diriliyorum. Benim ciğerim, canım yanıyor" dedi.

Amca Mehmet Ali B., olaydan dolayı çok mağdur olduklarını kaydederek, "19 aydır tutukluyuz ve herkesten uzağız. Artık ölmek istiyorum. Maddi ve manevi bitmiş durumdayız. Aileme bakan kimse yok. Artık tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu. Ağabey Vedat B. ise her türlü yargılamaya açık olduklarını ifade ederek, "Bizim hiçbir suçumuz yok. Biz olayla ilgili her şeyi söylüyoruz. Benim açımdan her şey tesadüf oldu. Mersin'e geldiğim gün kardeşim intihar etti. Olay bilsem daha önce gelirdim" ifadelerini kullandı. Baba Kasım B. de bütün her şeyin ortada olduğunu, tahliyesini istediğini söyledi. Ağabey Mehmet Ali B. de herkesin kendileri hakkında yanlış düşündüğünü iddia ederek, "Kim kardeşini öldürebilir. Ben kardeşimi öldürmedim. Ben önce Allah'a sonra mahkemeye sığınıyorum" diye konuştu.

TARAF AVUKATLARI TARTIŞTI

Sanıkların ardından taraf avukatları savunma yaptı. Bu sırada müşteki ve sanık avukatları arasında sözlü tartışmalar yaşanırken, mahkeme başkanı 2 tarafı sakinleştirmeye çalıştı.

İddia makamı sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Ocak 2022'ye erteledi.

OLAY

7 Kasım 2019 tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İrem B., evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. 5 aylık hamile genç kız, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti. Sezaryenle dünyaya gelen bebeği ise 3 ay sonra öldü. Olayla ilgili ifadeleri alınan aile fertleri, genç kızın intihar ettiğini iddia etti. İrem B.'nin cenazesi Şanlıurfa'da toprağa verdi. Genç kızın ölümündeki şüpheler üzerine özel ekip kurularak çalışma başlatıldı. 7 ay boyunca yüzlerce kişi ile görüşen, kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, olayın cinayet olduğunu tespit etti. Cinayetle ilgili çalışmasını tamamlayan özel ekip, şafak operasyonuyla Şanlıurfa'ya bağlı Örencik köyünde yaşayan ağabey Mehmet Ali B., baba K.B., anne S.B., büyük ağabey V.B., amcalar İ.B., M.V.B. ve M.B.'yi gözaltına aldı. Mersin'e getirilen şahısların, tek tek ifadeleri alındı. İfadesinde ağlayarak kardeşini öldürdüğünü itiraf eden Mehmet Ali B., olayı baba, anne ve amcalarının baskısıyla yaptığını söyledi. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

