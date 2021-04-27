Son Dakika | İranlı muhafazakar milletvekili Hakverdi, Dışişleri Bakanı Zarif'i istifaya çağırdı
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Son Dakika | İranlı muhafazakar milletvekili Hakverdi, Dışişleri Bakanı Zarif'i istifaya çağırdı

Son Dakika | İranlı muhafazakar milletvekili Hakverdi, Dışişleri Bakanı Zarif'i istifaya çağırdı
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İran Meclisindeki muhafazakar milletvekillerinden Hüseyin Hakverdi, ortaya çıkan ses kaydında ülkedeki askeri yapıyı eleştiren Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i istifaya davet etti.

İran Meclisindeki muhafazakar milletvekillerinden Hüseyin Hakverdi, ortaya çıkan ses kaydında ülkedeki askeri yapıyı eleştiren Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i istifaya davet etti.

Fars haber ajansına konuşan Hakverdi, Dışişleri Bakanı Zarif'in "Rusya'yla ilişkiler", "General Kasım Süleymani" ve "nükleer anlaşma" gibi konuları ele aldığı ses kaydıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hakverdi, "Zarif kesinlikle, İran Dışişleri Bakanı olma salahiyetini kaybetmiştir. Bu zihniyete sahip biri ülke diplomasinin başında bir saat daha kalmamalıdır." dedi.

Geçen yıl Irak'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülen General Süleymani'nin ülkenin "iktidar güvenliğini temin ettiğini" söyleyen Hakverdi, "Batı yanlısı kişilerin Süleymani hakkında kötü niyetli değerlendirmelerde bulunmalarına izin vermeyeceklerini" dile getirdi.

Milletvekili Hakverdi, "Diplomasinin başında bulunduğu 8 yıl boyunca Zarif'in ülkeye faydası olmamıştır, hatta son aylarda yaptıkları ülkeye pahalıya mal olacaktır. Akıllıca olanı kendisinin istifa etmesidir. Aksi takdirde Mecliste hakkında düzenlenecek gensoru kesin ve zaruridir." ifadelerini kullandı.

Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International, geçen günlerde, İranlı ekonomist Said Leylaz'ın Zarif ile mart ayında yaptığı sohbetin ses kaydını yayımlamıştı.

Zarif, söz konusu sohbette iç ve dış siyasetle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş, "Rusya'nın nükleer anlaşmayı engellemeye çalıştığını" ifade etmiş, İran Devrim Muhafızlarına bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi de dışişleri diplomasisini yönlendirmesi nedeniyle eleştirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ses kaydını doğrulamış ancak sohbetin yayımlanmak için değil, arşiv için yapıldığını açıklamıştı. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de uzun röportajın kısa bir bölümünün çalınarak yayımlandığını belirterek, bunun İran halkına karşı yapılmış bir "komplo" olduğunu söylemişti.

Ses kaydının ortaya çıkmasının ardından İran'daki muhafazakar gazeteler de Zarif'i hedef alan manşetler kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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