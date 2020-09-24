Son Dakika | İranlı genç motosiklet kazasında öldü
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Son Dakika | İranlı genç motosiklet kazasında öldü

24.09.2020 21:02 | Son Güncelleme: 24.09.2020 21:02
Son Dakika | İranlı genç motosiklet kazasında öldü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan İran uyruklu motosiklet sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan İran uyruklu motosiklet sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bugün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantada motosikletli kurye olarak çalışan İran uyruklu Rayka Asadi Sevedmahaleh (24) idaresindeki 55 MA 1475 plakalı motosiklet ile seyir ederken önce Haydar Aksu'nun kullandığı 55 AAT 901 plakalı otomobile, ardından Mustafa Soycan yönetimindeki tıra çarparak yere düştü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İranlı genç 112 ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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