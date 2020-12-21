Son dakika haberleri... İranlı fenomen yeniden gözaltında; İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek
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Son dakika haberleri... İranlı fenomen yeniden gözaltında; İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek

21.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:04
Son dakika haberleri... İranlı fenomen yeniden gözaltında; İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek

Son dakika haber: KAĞITHANE'de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu internet fenomeni Mılad Hatamabadi Farahani yeniden gözaltına alındı.

KAĞITHANE'de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu internet fenomeni Mılad Hatamabadi Farahani yeniden gözaltına alındı. Farahani il göç idaresine teslim edilecek.

Kağıthane'de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu internet fenomeni

Mılad Hatamabadi F. gözaltına alınmış ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Sorumlu polis memuru da olayla ilgili görevden uzaklaştırılmıştı. Sosyal medya fenomeni dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü polislerince Kağıthane'de bulunan evinde gözaltına alındı. Ülkeye girişi "ihtiyaten engelli" olan Mılad Hatamabadi Farahani göç idaresindeki işlemleri için Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezine teslim edilecek. Sosyal medya fenomeni olan kişi daha önce Ferrari marka lüks aracı ile 5 liraya karpuz satmaya kalkınca ceza yemişti.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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