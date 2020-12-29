Son dakika: İranlı Bakan'dan, Irak Başbakanı Kazımi'nin "silahlı gruplarla mücadelesine" destek mesajı
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Son dakika: İranlı Bakan'dan, Irak Başbakanı Kazımi'nin "silahlı gruplarla mücadelesine" destek mesajı

29.12.2020 17:49 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:52
Son dakika: İranlı Bakan'dan, Irak Başbakanı Kazımi'nin

Son dakika haberler: Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Bağdat'ta İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ile doğal gaz ve kontrol dışı silahlı gruplar konusunu görüştü.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Bağdat'ta İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ile doğal gaz ve kontrol dışı silahlı gruplar konusunu görüştü.

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Kazımi, İran Enerji Bakanı Erdekaniyan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra silahlı gruplar meselesi de ele alındı.

İranlı Bakan, ülkesinin "Kazımi'nin kontrol dışı silahlarla, yasa dışı silahlı yapıların kontrol edilmesine yönelik güvenlik adımlarını" desteklediğini belirterek, ülke genelinde istikrarın yasalar gücüyle sağlanmasından yana olduklarını aktardı.

Erdekaniyan ayrıca, teknik nedenlerle kesildiğini savunduğu İran doğal gazının Irak'a yeniden ve acilen verilmeye başlanacağını kaydetti.

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Tahran yönetiminin ödenmeyen borçlar nedeniyle doğal gazı kısmasının ardından, bugün Irak'a gelmişti.

Erdekaniyan ziyaret kapsamında Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galib'in yanı sıra Elektrik ve Ticaret Bakanlarıyla görüşmüştü.

Öte yandan açıklamada bahsedilen kontrol dışı silahlı yapılar, İran'a yakın Şii milis güçler olarak biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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