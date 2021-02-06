Son Dakika | İran: Yaptırımlar petrol gelirinde yaklaşık 100 milyar dolar zarara neden oldu
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Son Dakika | İran: Yaptırımlar petrol gelirinde yaklaşık 100 milyar dolar zarara neden oldu

06.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:49
Son Dakika | İran: Yaptırımlar petrol gelirinde yaklaşık 100 milyar dolar zarara neden oldu

Son dakika haberine göre İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD yaptırımları nedeniyle ülkesinin petrol gelirinde yaklaşık 100 milyar dolar kayba uğradığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD yaptırımları nedeniyle ülkesinin petrol gelirinde yaklaşık 100 milyar dolar kayba uğradığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kirmanşah eyaletinde bir petrokimya tesisinin temel atma töreninde konuşan Cihangiri, ülke ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Petrokimya sanayisinin ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu belirten Cihangiri, özel sektör temsilcilerini bu alanda yatırım yapmaya çağırdı.

ABD yaptırımları nedeniyle son yıllarda büyük zarar gören İran ekonomisine değinen Cihangiri, "Yaptırımlar, petrol gelirimizde yaklaşık 100 milyar dolar kaybetmemize neden oldu. Bu olay olmasaydı, halka yönelik böylesi ekonomik koşullar meydana gelmezdi." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de 26 Eylül 2020'de yaptığı bir konuşmada, ABD'nin 2018'den bu yana uyguladığı yaptırımlardan kaynaklanan toplam zararlarının 150 milyar doları bulduğunu belirtmişti.

ABD yaptırımları İran'ın petrol satışına darbe vurdu

ABD, İran ile küresel güçler arasında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek, İran'a yönelik yaptırımlar uygulamaya başladı.

Washington, 5 Kasım 2018'de ise İran'ın petrol ihracatını sıfırlamayı hedefleyen yaptırımları devreye soktu. Bu süreç boyunca Merkez Bankası dahil İran'a ait birçok bankanın yaptırım kapsamına alınması Tahran'ın uluslararası ticaretine büyük zarar verdi.

Bu durum, İran ile ticaret yapan birçok ülkenin ABD'nin yaptırım tehdidi nedeniyle İran'dan petrol alımını durdurmasına yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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