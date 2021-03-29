Son Dakika | İran ve Hindistan dışişleri bakanları "ekonomik ve ticari iş birliğini" görüştü

Son dakika haberi... İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tacikistan'ın başkenti Duşambe'de Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tacikistan'ın başkenti Duşambe'de Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Zarif, Duşambe'de yarın düzenlenecek "Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Konferansı" öncesi Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ile "iki ülke arasındaki ekonomik, ticari iş birliği ve transit geçişler" konularını görüştü.

Jaishankar da bölge ülkelerinin Afganistan'daki barış görüşmeleriyle ilgili iş birliği yapmasının önemine dikkati çekti.

Tacikistan ve Afganistan'ın eş başkanlığında yarın Duşambe'de "Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı" düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun