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Son dakika: İran ve Azerbaycan dışişleri bakanları "iş birliği ve bölgesel gelişmeleri" görüştü

AA, Ahmet Dursun - Güncel
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Son dakika: İran ve Azerbaycan dışişleri bakanları

Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov, ikili iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov, ikili iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov telefonda görüştü.

İki bakan görüşmede, Tahran ve Bakü arasındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

İran ve Azerbaycan arasındaki anlaşma, ortak kalkınma projeleri ve diğer iş birliği anlaşmalarının bir an önce uygulanması gerektiğini ifade eden Abdullahiyan, iki ülke arasında kurulacak bir ortak konsolosluk komisyonunun yakında Bakü'de toplanmasını ümit ettiğini belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ise son aylarda Tahran ile iş birliğinin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında ortak bir ekonomik komisyon kurulduğunu aktardı.

İranlı mevkidaşının ortak konsolosluk komisyonu kurulması yönündeki teklifini olumlu karşılayan Bayramov, iki ülke arasında varılan anlaşmalar ile ortak plan ve projelerin uygulanması gerektiğini kaydetti.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Hüseyin Emir, Azerbaycan, İran, Güncel, Haber

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